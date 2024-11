Gaeta.it - Gala del Calcio Triveneto: Thomas Ceccon premiato per l’eccellenza sportiva il 11 novembre

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il “del” si prepara a celebrare un altro anno di successi sportivi, con un ospite d’eccezione:. Il giovane nuotatore, originario di Vicenza, è noto per la sua straordinaria performance alle Olimpiadi di Parigi, dove ha conquistato la medaglia d’oro nei 100 metri dorso. L’evento si terrà lunedì 11, con avvio previsto alle 10:30, nella suggestiva cornice del ridotto del Teatro Comunale Città di Vicenza. L’ingresso sarà gratuito fino ad esaurimento posti, un’opportunità da non perdere per tutti gli appassionati di sport.Premiazioni per i protagonisti delNel corso della manifestazione, verrà dato risalto ai migliori giocatori delle squadre professionistiche del, inclusi i campionati dia 5 e Femminile.