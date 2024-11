Che fine ha fatto Chiara? Amici 24 perché l’allieva è sparita dalla scuola

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

I daytime dicontinuano a suscitare delusione tra i fan del talent show. Da giorni, molti telespettatori esprimono apertamente la propria insoddisfazione per le puntate giornaliere, giudicate poco dinamiche e ripetitive. Infatti, queste puntate si concentrano prevalentemente su compiti e classifiche, mentre i fan chiedono a gran voce di vedere di più sulla quotidianità dei ragazzi nella Casetta, le relazioni tra gli allievi o i battibecchi tra professori, elementi che in passato avevano arricchito il programma di sfumature interessanti.>> “Pagliaccio, ho visto cosa hai”.24, lite furiosa tra Rudy Zerbi e Anna PettinelliNella puntata di oggi, venerdì 8 novembre, la situazione non è cambiata. La giornata si è aperta con una sorpresa per Vybes: una lettera della madre, letta insieme a Maria De Filippi in collegamento.