Oasport.it - Beach volley, Paolo Nicolai si ritira e intraprende la carriera da allenatore

Secondo quanto si apprende dai canali social di Fabrizio D’Alessandro, Paolilascia l’attività agonistica edladinel. La notizia arriva dal Consiglio Federale della FIPAV, tenutosi ad Ascoli Piceno.Il presidente della Feder, Giuseppe Manfredi, presentando il nuovo progetto delle squadre nazionali diper il quadriennio olimpico 2025-2028, ha infatti annunciato i nuovi direttori tecnici: per il settore femminile la scelta è caduta su Caterina De Marinis, mentre per il comparto maschile è stato scelto proprioinha conquistato l’argento olimpico a Rio 2016, a cui vanno aggiunti tre titoli europei, molteplici affermazioni nel World Tour, risultati di rilievo storico per ilitaliano.