Agricoltura: il Duomo ospita la 74° Giornata del ringraziamento

Pisa, 8 novembre 2024 – Fermare il consumo di suolo, prezioso dono del Creato e risorsa non rinnovabile, per salvaguardare gli agricoltori, le produzioni alimentari e la biodiversità. La terra è la nostra speranza, i giovani la chiave per trovare un nuovo equilibrio tra uomo e natura ed affrontare le nuove sfide climatiche, sociali ed economiche. È un messaggio di fiducia e gratitudine, per ciò che abbiamo e per ciò che la terra continua a darci, quello della 74°delche deve però trasformarsi in impegno ed in un vero cambio di rotta verso stili di vita più rispettosi, sostenibili, giusti e solidali. Si apre domenica 10 novembre (ore 11) aldi Pisa, nella cornice di piazza dei Miracoli, con la Santa Messa celebrata dall’Arcivescovo, Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Paolo Benotto, la colorata sfilata dei trattori e il mercato degli agricoltori straordinario di Campagna Amica, il calendario di appuntamenti in Toscana con ladel, la tradizionale ricorrenza che dal 1951 viene festeggiata dalla Coldiretti in tutta Italia con una manifestazione promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana (Cei) per rendere grazie per il raccolto dei campi al sicuro in cantine e magazzini e chiedere la benedizione per i futuri.