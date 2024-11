Liberoquotidiano.it - Sostenibilità, Green Building Council: "Puntare a città verdi e policentriche"

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Rimini, 6 nov. (Adnkronos) - Ridurre le emissioni, i rifiuti e gli sprechi per case '' esostenibili, anche socialmente, oltre cheItalia, associazione senza scopo di lucro composta da imprese, enti pubblici e comunità professionali italiane operanti nell'edilizia sostenibile, traccia la road map. "Abbiamo una sfida importante di fronte a noi con il recepimento della direttiva Caseche inevitabilmente dovrà guardare al nostro patrimonio costruito - spiega all'Adnkronos Fabrizio Capaccioli, presidenteItalia - Non potremo più immaginare di investire sui centri delle nostre grandiperché è necessario immaginare delleche andranno sempre più a svilupparsi verso l'esterno". "Dobbiamo fare in modo che lapolicentrica sia in grado di generare dei centri autonomi rispetto all'attuale centro