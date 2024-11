Ilfattoquotidiano.it - Milano, sequestrata l’area del progetto Scalo House: indagati anche dirigenti del Comune

Sono 14 glinell’inchiesta milanese, una delle tante sulla gestione urbanistica in città, che stamani ha portato al sequestro di una residenza universitaria e di due palazzi in realizzazione con appartamenti, il cosiddetto. Tra loro, oltre a costruttori, progettisti e funzionari ecomunali, è indagato, così come in diversi altri fascicoli a, Paolo Mazzoleni, in qualità di ex componente della Commissione paesaggio ecome firmatario del. Mazzoleni è l’attuale assessore all’Urbanistica a Torino. Tra i reati contestati nell’inchiesta abusi edilizi, lottizzazione abusiva e falso, come nelle altre indagini simili.In mattinata, il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza diha sequestrato, su richiesta della procura,all’angolo tra via Valtellina e via Lepontina a