Gaeta.it - Maria D’Ippoliti nominata commissario del Centro Servizi Culturali Santa Chiara

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La Giunta provinciale di Trento ha recentemente designato, attualmente dirigente delo per il personale della Provincia, comedel. Questo nuovo incarico avrà inizio il 18 novembre e non prevede alcun compenso. La nomina giunge in un contesto di riorganizzazione non solo necessaria, ma urgente, per garantire la continuità operativa dell’ente culturale.Un mandato strategico di sei mesiassumerà un mandato della durata di sei mesi, durante il quale dovrà assicurare il corretto funzionamento delle attività del. Le principali responsabilità includono la gestione ordinaria dell’ente e la formulazione di proposte per affrontare le attuali criticità. La nomina di unmira a prevenire dise a garantire l’efficienza operativa del, che svolge un ruolo cruciale nella vita culturale della provincia.