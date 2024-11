Biccy.it - Le popstar reagiscono all’elezione di Trump: rabbia e delusione

Quasi tutto il mondo dello showbiz americano ha supportato Kamala Harris, ma sappiamo come sono andate le cose. Per il momento alcunecome Katy Perry e Lady Gaga sono in silenzio stampa, altre invece hanno deciso di parlare dopo l’elezione di Donaldcome presidente degli Stati Uniti.Ledi.Billie Eilish durante un suo show ha detto: “Avete visto cosa è accaduto e io non riuscivo proprio a immaginare di fare uno spettacolo in un giorno del genere. Ma più passavano le ore e più mi sentivo come se fosse un privilegio poter fare questo con voi ragazzi e che possiamo farlo in un momento come questo. Voglio che voi sappiate che siete al sicuro con me e che siete protetti qui e che siete al sicuro in questa stanza. E la canzone che stiamo per fare è.