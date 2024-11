Giorgia Meloni da Budapest con l’influenza | Sto ancora male ma non avendo diritti sindacali mi tocca lavorare

Leggi l'articolo completo su Open.online

Costretta a rinviare l’incontro con i sindacati lo scorso martedì per colpa di un fastidioso stato influenzale, la premiernon si è potuta sottrarre agli impegni internazionali ed è dovuta volare in Ungheria per presenziare il vertice della Comunità politica europea (Cpe) e partecipare domani alla riunione infordei capi di stato o di governo del Consiglio europeo. Tra un incontro e l’altro ha ricevuto un messaggio dal deputato di Fratelli d’Italia Marco Osnato, presidente della commissione Bilancio. L’onorevole era ospite di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro nella trasmissione Un giorno da pecora di Rai Radio1 e i conduttori gli hanno chiesto di scrivere alla presidente del Consiglio per sapere come stesse. «Sono stato costretto da quelli di Un giorno da pecora a chiederti come stai», il messaggio del parlamentare alla premier.