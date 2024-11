Inter-news.it - Fiorentina sconfitta dall’Apoel. Non basta il gol di Ikoné

Laperde contro l'Apoel con il risultato di 2-1 in UEFA Conference League. Nonil gol di Jonathannel secondo tempo.– Laperde contro l'Apoel con il risultato di 2-1. Primanel cammino europeo per la viola, che perde il primo posto in UEFA Conference League occupato dal favoritissimo Chelsea dell'italiano Enzo Maresca. La squadra di Raffaele Palladino sottovaluta notevolmente l'impegno, fa un ampio turnover e paga dazio nella trasferta di Nicosia. Al 37? apre le marcature Anastasios Donis, raddoppia al 46? del primo tempo il ghanese David Abagna. La compagine italiana riapre i conti forse troppo tardi sul cronometro: al 74? Jonathantrova il guizzo e sfrutta al meglio l'assist di Christian Kouame segnando il definitivo 2-1.