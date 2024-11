Romadailynews.it - Dopo Aladin ai Teatri di Siena nuovo sold out per “Trappola per Topi” con Ettore Bassi

Leggi l'articolo completo su Romadailynews.it

IL SUCCESSO DELL’APERTURA DELLA STAGIONE 2024 – 2025 DEIDICON L’ANTEMPRIMA NAZIONALE DIIN UN’ATMOSFERA MAGICA E CON TANTE STELLE:RAFFAELE BURANELLI, KASPAR CAPPARONI, CHIARA CONTI, VALERIA MARINI, ALESSANDRO ORREI, MISS ITALIA OFELIA PASSAPONTI, KARIN PROIA, ADRIANA RUSSO E MARINA SUMAOUT PER “PER” CONIN PROGRAMMA AI RINNOVATIDA DOMANI AL 10 NOVEMBRE RECORD DI ABBONAMENTI PER IL PRIMO CARTELLONE CON LA DIREZIONE ARTISTICA DI VINCENZO BOCCIARELLIda ottobre ad aprile 2025 Oltre 30 spettacoliai Rinnovati e al Teatro dei Rozzi:Dalla prosa classica al contemporaneo,dalla lirica alla danza per un pubblico ampio Il sipario rosso del Teatro dei Rinnovati disi è aperto il 25 ottobre con l’anteprima nazionale del musical, preceduta da un red carpet sul quale hanno sfilato tanti volti noti in un’atmosfera onirica, omaggio a Fellini e alla magia del teatro: Raffaele Buranelli, Kaspar Capparoni, Chiara Conti, Valeria Marini, Alessandro Orrei, Miss Italia Ofelia Passaponti, Karin Proia, Adriana Russo e Marina Suma.