Quotidiano.net - Valencia, la polizia: “Nessun cadavere del parcheggio sommerso di Aldaia”

Roma, 6 novembre 2024 - A distanza di una settimana dall'alluvione catastrofica in Spagna, uno degli interrogativi più macabri rientra, fortunatamente: neldel centro commerciale Bonaire, ad, non c'erano cadaveri nelle auto abbandonate e sommerse.a vittima nei 50 veicoli sommersi "Non è stata ritrovataa vittima dopo aver ispezionato 50 veicoli ritrovati neldel centro commerciale" nel comune alle porte ditravolto dalle pesanti alluvioni di martedì scorso. Ne ha dato notizia, con un certo sollievio, il portavoce dellanazionale, Ricardo Gutierrez. Police officers leave an underground parking garage at the Bonaire shopping mall on the outskirts of, eastern Spain, on November 5, 2024 as the search continues for victims after devastating floods in the region.