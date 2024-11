Liberoquotidiano.it - Trump fa trisce, centra un cappotto storico. Voto popolare, i rumors: dati sconvolgenti

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

Vede il "", Donald. Secondo quanto sta emergendo sui media americani che seguono in tempo reale l'election day, si sta profilando un dato clamoroso: per la prima volta dal 2004, quando trionfò per la seconda volta consecutiva George W. Bush, i repubblicani potrebbero vincere non solo nella corsa al limite minimo dei 270 delegati, ma anche nel. Tradotto dal non semplicissimo sistema elettorale degli Stati Uniti:al momento sarebbe davanti alla sfidante democratica Kamala Harris non solo per il numero di grandi elettori assegnati in base alle proiezioni dei singoli stati, anche per il numero complessivo degli elettori, con il 52,5% contro il 46,3 per cento. Il tycoon, che era già stato presidente dal 2016 al 2020 e che aveva contestato la sconfitta a opera di Joe Biden 4 anni fa, avrebbe preso più voti, più Stati e sarebbe a un passo addirittura dal conquistare la maggioranza del Senato.