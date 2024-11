Ilnapolista.it - Spalletti entrerà nella Hall of Fame del calcio italiano

Lunedì 11 novembre alle ore 18 (in diretta su Raisport) a Coverciano ci sarà la cerimonia annuale della “ofdel”, un riconoscimento che la Figc assegna a chi scrive la storia di questo sport. Tra i premiati ci sarà anche il ct dell’ Italia Lucianoofdeltra i premiati Nel comunicato della Federazione italiana si legge: Sarà una serata colorata d’azzurro, il colore che unisce la carriera di 4 delle 6 stelle che entrano ufficialmenteleggenda: Azzurri di oggi, come il ct Luciano(categoria ‘Allenatore’) e di ieri, come il campione del mondo 2006 Daniele De Rossi (Calciatore) e il vice campione mondiale nel 1970 Roberto Boninsegna (Veterano). Ma anche l’Azzurra Valentina Giacinti (Calciatrice).