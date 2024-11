Spazionapoli.it - Inter-Napoli, il divieto non ferma i tifosi: quanti napoletani ci saranno a San Siro

Ilimposto aidella SSCresidenti nella regione Campania nonil supporto per gli uomini di Antonio Conte: in arrivo a Santanti supporters da ogni parte d’Italia. Quella contro l’è una sfida che può dire tanto per il, ma per tutta la Serie A: ad affrontarsi nel posticipo della dodicesima giornata del campionato di Serie Ala prima e la seconda della classe. Gli uomini di Antonio Conte (grande ex della sfida) vorranno rifarsi dopo la batosta contro l’Atalanta di domenica scorsa, mentre i nerazzurri vogliono portarsi a casa il sorpasso sulla capolista, che ora dista un solo punto. Per uscire dallo stadio Sancon un risultato positivo, magari i tre punti, servirà la versione migliore del, capace di un inizio di stagione pressoché perfetto, al netto dei passi falsi con l’Hellas Verona e, per l’appunto, con l’Atalanta.