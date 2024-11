Romadailynews.it - Fiumicino, scoperti e denunciati due autisti NCC abusivi durante i controlli della Polizia Locale

Leggi tutto su Romadailynews.it

Operazioni mirate contro il trasporto irregolare a Roma: sequestri e multe per procacciamento illecito di clienti Ladi Roma Capitale ha denunciato due persone per attività illecite nel settore del trasporto pubblico non di linea. I, svolti dal Reparto di controlloSquadra Vetture del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) presso l’aeroporto di, hanno portato alla scoperta di un uomo impegnato nel procacciamento abusivo di clienti nell’area arrivi del Terminal 1. Il primo episodio si è concluso con una denuncia per sequestro di persona, violenza privata ed estorsione. Un cittadino italiano di 54 anni, operante come autista NCC senza autorizzazione, ha adescato due turisti americani all’aeroporto. Dopo aver condotto una turista sull’auto, l’autista è fuggito a tutta velocità , trattenendo a bordo la donna e i suoi bagagli.