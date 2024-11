Elezioni americane 2024, trionfo di Trump

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

Washington, 6 novembredi Donaldalle, che questa notte è stato eletto presidente degli Stati Uniti. E’ la proiezione di Fox News. “Stanotte abbiamo fatto la storia“, ha detto dal palco a Palm Beach, da cui ha ringraziato i sostenitori, rivolgendosi a “migliaia di amici in questo movimento incredibile”. Con lui la sua famiglia e il running mate JD Vance. Il 78enne sarà il 47esimomo presidente degli Stati Uniti, il secondo nella storia a ottenere un secondo mandato non consecutivo. Il primo era stato Grover Cleveland, 22esimo e 24esimo presidente, tra il 1885 e il 1889 e poi tra il 1893 e il 1897. “Faremo guarire il Paese. Il Paese ha bisogno di aiuto, aggiusteremo tutto”, ha aggiunto sottolineando: “Questa sarà l’età dell’oro in America, ci permetterà di renderla di nuovo grande”.