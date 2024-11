Movieplayer.it - Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: arriva il bacio fuori dalla pista di Ballando con le stelle

Leggi tutto su Movieplayer.it

Sul nuovo numero di CHI hanno fatto capolino le foto del primoimmortalato dai paparazzi tra, suo maestro acon le. La notizia era nell'aria, le foto delhanno dato la conferma: trasembra nato l'amore. Se ladicon leha messo in luce la loro complicità nella gara, i paparazzi di CHI hanno fatto il resto, immortalando non solo il gesto molto più che affettuoso, ma svelando anche che quelèto dopo una notte passata a casa di lei a Roma.insieme anche in Puglia Qualcosa bolliva in pentola finprima puntata del talent condotto da Milly Carlucci ma ora è chiaro .