Belèn Rodriguez: ecco perché la sua "Rebeya" è da provare

Lipstick 2 in 1 e correttori performanti. Ma anche texture vellutate e mascara ad effetto. Vi spieghiamola linea make up “” byè dae quali sono i 3 prodotti must have! Una linea con poche ma essenziali referenze, perfetta per avere un beauty-case completo e tutto il necessaire per un make up, da giorno e da sera, che illumina, protegge e valorizza i lineamenti e l’incarnato. Si tratta della collezione make up firmata, il progetto beauty sviluppato dache a pochi mesi dalla sua nascita svetta in cima alla classifica dei beauty brand più iconici del momento. Iconica non solo nei pack e nella filosofia che caratterizza il marchio,vanta anche durevolezza, performance ed efficacia. Una combinazione perfetta di elementi che il segmento beauty/ ricerca costantemente con l’obiettivo di alleggerire i beauty-case delle sue addicted portando sul mercato prodotti “adattabili” ai diversi usi quotidiani.