Gamberorosso.it - Vienna, Venezia e il proibizionismo: come nasce il bar e perché si chiama così

C’è stato un tempo in cui gli alcolici erano serviti in angoli appartati, nascosti: era l’epoca del, e i titolari delle taverne dovevano inventarsene di tutti i colori per accontentare i clienti. Quei luoghi erano divisi dal resto dello spazio, sbarrati: barred, in inglese. È dall’abbreviazione di questa parola che si è arrivati a bar, termine con cui si è finiti per indicare poi l’intero locale. In Italia il bar è un’istituzione, tanto che si parla di bar all’italiana, talmente il concetto di caffetteria europea è culturalmente lontano dai nostri standard. Il primo esperimento ci fu nel Cinquecento, ma bisogna aspettare la diffusione delle caffetterie viennesiil bar inizi a diffondersi nelle grandi città della Penisola. Dalle locande alla scoperta del caffè Prima dei bar, ci sono stati i caffè.