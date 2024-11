Fanpage.it - Neymar di nuovo infortunato, incubo senza fine all’Al Hilal: la reazione in panchina è pura rabbia

Alla sua seconda apparizione con l'Aldopo un anno lontano dai campi per il grave infortunio a legamento e menisco dell'ottobre 2023, perl'ad occhi aperti continua: dopo solo 27 minuti ha dovuto chiedere la sostituzione per un problema muscolare. Uscito zoppicante e subito medicato dallo staff, il brasiliano si è lasciato andare inad uno sfogo per un possibilestop: "Ho sentito un fortissimo crampo. spero non sia nulla"