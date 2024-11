Liberoquotidiano.it - "Lo escludo": Puppo "condanna" Jannik Sinner, quando finirà il suo regno

Telecronista ormai di lungo corso di Eurosport, esperto osservatore e appassionato di tennis, Darioha fatto il punto sunell'ultima puntata di Tennismania, in vista delle ATP Finals di Torino. Occhi puntati, ovviamente, sull'altoatesino, ormai numero 1 al mondo da 22 settimane e ci si chiede già se possa arrivare allo storico record di 237 settimane consecutive in testa alla classifica, detenuto dal grande Roger Federer., però, è scettico: “numero 1 per 237 settimane di fila come Federer? Lo, con tutto il bene che voglio a. Magari i tre anni di Connors. Sevince da imbattuto le ATP Finals potrebbe arrivare a 4000 punti anche su Zverev: con un vantaggio del genere, per come è strutturata la ATP, non è facile da andare a riprenderlo”. Resta da capirescenderà in campoe, soprattutto, contro chi.