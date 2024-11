Linkiesta.it - La miopia della politica climatica non è un destino inevitabile

Ce la fara? il mondo a vincere la battaglia contro il cambiamento climatico? Dopo piu? di trent’anni di negoziati a livello globale, le prospettive sono tutt’altro che incoraggianti. L’attivita? diplomatica piu? ambiziosa si e? concentrata su una serie di accordi sottoscritti praticamente da tutti gli Stati, tra cui il Protocollo di Kyoto del 1997 e l’Accordo di Parigi del 2015. Tuttavia, a causa degli interessi discordanti tra i molti paesi coinvolti, non si e? riusciti a convergere nemmeno sulla semplice necessita? di un’azione concreta, e un consenso significativo e? risultato ancor piu? sfuggente. Non essendo chiaro quali strategie siano piu? efficaci per ridurre le emissioni, non e? stato possibile intervenire in modo incisivo; per prudenza, i negoziatori hanno evitato di sottoscrivere impegni precisi e hanno accettato solo trattati che permettessero loro di fare quello che avevano sempre fatto, sotto un’etichetta piu? gradevole.