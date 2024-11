Ilgiorno.it - Il Comune blinda il piano mobilità: "Ma è sostenibilità a senso unico"

Leggi tutto su Ilgiorno.it

Approvata nei giorni scorsi dal Consiglio comunale la delibera di risposta alle osservazioni dei cittadini sul Pums (urbano dellasostenibile). È il documento di pianificazione strategica che guiderà i progetti diurbana e sviluppo urbanistico di medio-lungo periodo, circa 10 anni, per raggiungere obiettivi diambientale, sociale ed economica. Cittadini e associazioni nei mesi scorsi avevano presentato 35 osservazioni, suddivise in media in 5 sottopunti ciascuna. Gli uffici tecnici hanno risposto dichiarandole in gran parte condivisibili, parzialmente condivisibili, oppure che "non comportano modifiche agli elaborati", cioè già previste dal, mentre altre non sono condivisibili e quindi vengono rigettate. Fra queste, la richiesta di Assolombarda di realizzare più parcheggi di interscambio nelle stazioni, con collegamenti tramite navette.