Unlimitednews.it - I Pistons di Fontecchio battono i Lakers, Boston ok

Leggi tutto su Unlimitednews.it

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Tutti in campo prima di fermarsi per la corsa alla Casa Bianca. Menu Nba completo con quindici partite che si sono disputate nella notte italiana. E a proposito di italiani, bella vittoria per idi Simoneche115-103 conquistando il secondo successo consecutivo, il terzo nelle ultime 4 gare. Davanti al proprio pubblico Detroit mette sul parquet un’ottima prestazione di squadra, mandandone sei in doppia cifra: tutto il quintetto iniziale più Holland che dalla panchina ne mette a referto 12. Il più prolifico deiè Jaden Ivey che chiude con 26 punti, ma il trascinatore è Cade Cunningham con una tripla doppia da 17 punti, 11 rimbalzi e altrettanti assist. Doppia doppia da 11 punti e 14 rimbalzi per Duren, ne fa 19 Hardaway Jr, sono 15 quelli di Harris.