Da Sordi ad Accorsi. Le pellicole "monzesi"

MONZA Una Reggia di Monza come una nuova Cinecittà. Spalanca le porte alla settima arte il direttore generale del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, Bartolomeo Corsini, che da docente di architettura e cinema al Politecnico di Milano, non poteva non notare la vocazione naturale a set cinematografico del complesso monumentale monzese. Il primo obiettivo è intrecciare legami con le scuole di cinema e per il futuro non si escludono collaborazioni dirette anche con le case cinematografiche. "Stiamo lavorando a un accordo con il Cisa, il Conservatorio internazionale di scienze audiovisive di Locarno – rivela il direttore generale di Consorzio –, è un’eccellente scuola di cinema che potrebbe usare il Parco come set". "Mi piace moltissimo l’idea di una connessione con una città a noi ben collegata – prosegue Corsini –, dal momento che con il treno diretto Locarno-Monza (con capolinea Milano Centrale), gli studenti svizzeri in poco più di un’ora sarebbero in città, dovendo poi fare solo un cambio con il bus.