Anteprima24.it - Cavese, 2-1 al Foggia: terzo risultato utile consecutivo

Leggi tutto su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIl ritorno di Vincenzo Maiuri sulla panchina dei metelliani è stato quanto più auspicabile possibile. Dopo la sconfitta con la Casertana, che è costata la panchina all’ex mister Di Napoli, laha fatto 0-0 col Potenza, è andata a vincere 3-1 a Messina, e stasera ha battuto ilin rimonta per 2-1. Questo, è ilper la, che si trova all’undicesimo posto con 17 punti, uno in più del Crotone, uno in meno di Picerno e Trapani. La zona playoff, non è un sogno. Il prossimo match dei metelliani sarà in trasferta a Trapani, che ha perso in casa del Giugliano.batte2-1: Saio mette la firma sui tre punti la rete decisiva di SaioLa stanchezza della terza partita in sette giorni s’è fatta sentire, gli uomini di Maiuri hanno tenuto botta, ma hanno spesso rischiato sulle offensive dei satanelli soprattutto a causa di Millico.