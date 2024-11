Agi.it - "Avere un orologio del Milan mi farebbe sentire meno solo". Il desiderio (esaudito) del detenuto 70enne

AGI - La passione calcistica può essere coltivata anche in carcere e, in alcuni casi, diventare una ragione di vita e di gioia. IlM.M., da due anni a San Vittore, aveva unda qualche tempo che non mancava mai di ripetere nei colloqui all'avvocata che lo segue, Antonella Calcaterra. "Vorrei undel, mie più vicino alla squadra". Così la legale e il collega Bruno Anastasia ci hanno provato e hanno scritto un'istanza al direttore del carcere Giacinto Siciliano. "M.M.da giugno 2022 e che presenta fragilità psichiche e psicologiche - si legge nel documento visionato dall'AGI - èal mondo e ha espresso ildi ricevere l'della sua squadra del cuore. Confido nella sua benevolenza e nel far esaudire undi un uomo di quasi 70 anni con le problematiche sopra esposte".