Superguidatv.it - Senna: rilasciato il trailer della nuova miniserie Netflix dedicata all’iconico pilota

haildi, laal campione di Formula 1 e leggenda dello sport, Ayrton. Laè in arrivo sulla piattaforma dal 29 novembree composta da sei episodi. Scopriamo insieme cosa sappiamo su questo nuovo prodotto. La trama di, serie tvoffre uno sguardo inedito sui trionfi, le delusioni, le gioie e i dolori di Ayrton. Lasvela la sua personalità e le sue relazioni, raccontando la storia del tre volte campione del mondo di Formula 1. Si parte dagli esordisua carriera automobilistica, con un focus sul trasferimento in Inghilterra per competere nella Formula Ford. Si arriva fino al tragico incidente di Imola, durante il Gran Premio di San Marino in Italia.