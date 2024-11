.com - Piracy Shield di AGCOM: cos’è e come funziona, le ultime critiche

è una piattaforma lanciata da(Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) a inizio 2024, sviluppata per contrastare lo streaming illegale, in particolare di contenuti sportivi trasmessi senza licenza. La piattaforma è nata con lo scopo di bloccare in tempo reale i siti web che trasmettono contenuti in violazione dei diritti d’autore, con l’obiettivo di ridurre la diffusione di IPTV pirata (comunemente noto“pezzotto”) entro circa 30 minuti dalla segnalazione. Per realizzare questo “scudo”, i titolari di dirittiSky o Dazn possono segnalare direttamente gli indirizzi IP o i nomi di dominio incriminati, eordina ai provider di servizi internet di oscurarli rapidamente?. Teleselling: gli operatori telefonici aderiscono al nuovo codice di condotta dell’: controversie e, letteralmente Scudo contro la pirateria, è una piattaforma messa in campo dacon l’intento di combattere la pirateria a cui tutti i servizi streaming sono soggetti.