Secoloditalia.it - Meredith, Amanda ci gira una serie. La famiglia non la prende bene, la replica amara di Sollecito: pure loro possono farlo

Leggi tutto su Secoloditalia.it

Che muore giace e chi vive si dà pace? Anche di più forse, almeno nel caso dell’omicidio diKercher, vittima di omicidio e ora anche protagonista – insieme adKonx e Raffaele– di una vicenda che continua a suscitare sconcerto e dolore. E su cui, a dispetto del riserbo dei familiari della povera studentessa inglese uccisa a Perugia, continuano a tornare su i co-protagonisti entrati e usciti dall’inchiesta dopo anni di processi, tra dubbi, sospetti e processi, con una sentenza di assoluzione. Non bastavano interviste, campagne social, servizi fotografici in esclusiva, approfondimenti tv, libri ee chi più ne ha, più ne metta. Omicidio, al via le riprese dellatv diKnox Così, oggi madre di due figli, la 36enne Knox dopo aver raccontato in prima persona la sua esperienza nel memoir del 2013 Waiting to be Heard. E dopo che la storia dell’ex studentessa è stata al centro anche di un documentario su Netflix e del film di LifetimeKnox: Murder on Trial in Italy, torna sulla scena, anzi direttamente sul set: a 17 anni da quando la villetta di via della Pergola fu teatro dell’omicidio diKercher, per il quale la giustizia italiana è stata impegnata in un iter lungo e tortuoso che ha portato alla sola definitiva condanna di Rudy Guede per «concorso in omicidio» e violenza sessuale, a Perugia si tornare a parlare del delitto che sconvolse la città universitaria e turbò profondamente l’opinione pubblica tutta, dal Bel Paese travalicando i confini al di là della Manica.