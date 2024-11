Linkiesta.it - Maia Sandu ha vinto le elezioni in Moldova

è stata rieletta presidente dellaottenendo il 54,7 per cento dei voti contro il suo sfidante Alexandr Stoianoglo, ex procuratore generale appoggiato dal Partito Socialista filo-russo, che ha ottenuto il 45,3 per cento dei consensi. Il ballottaggio è stato visto come una scelta tra due visioni del futuro moldavo., ex economista della Banca Mondiale, ha costruito la sua campagna su un piano chiaramente filo-europeo, definendo l’adesione all’UE come una sorta di Piano Marshall per la rinascita economica del paese. Dall’altra parte, Stoianoglo ha cercato di posizionarsi come candidato apolitico, promettendo unaequilibrata tra Oriente e Occidente, una visione sostenuta da molte aree rurali e dalla popolazione russofona del sud.