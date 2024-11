Lettera43.it - I supermercati Esselunga chiuderanno un’ora prima la sera

Da lunedì 4 novembre i. Tutti i punti vendita delle sette regioni in cui è presente la catena, ovvero Lombardia, Toscana, Emilia- Romagna, Piemonte, Veneto, Liguria e Lazio,infatti alle 21 e non più alle 22, con l’unica eccezione del market aperto nel centro commerciale Merlata Bloom, nella periferia a Nord di Milano, che continuerà a mantenere l’orario solito, dalle 7.30 alle 22. La decisione riguarda tutti iin cui l’orario di apertura era stato allungato fino alle 22. Per tutti gli altri resta confermata la chiusura alle 21. Invariata, invece, l’apertura domenicale dalle 8 alle 20. La decisione per andare incontro alle esigenze dei dipendenti L’azienda ha spiegato che la decisione deriva da una scelta organizzativa per andare incontro alle esigenze dei dipendenti.