Ilnapolista.it - Francia-Israele: attivisti pro-Palestinesi occupano la Federcalcio per chiedere la cancellazione della partita

Si avvicina un match teso di Nations League. A più di una settimana dal confronto, la Federazione Francese di Calcio (FFF) si trova nel mirino. A seguito di oltre un anno di conflitto in Medio Oriente, non tutti sono favorevoli a questo incontro, e lunedì,pro-hanno messo in scena una protesta all’internosedeFFF per denunciare l’inazioneFifa. En cours à Paris : des militants pro-palestiniens viennent de pénétrer dans les locaux de la @FFF pour demander l’annulation de la prochaine rencontre France-Israël et dénoncer les violations du droit international par . #Paris #Gaza pic.twitter.com/PQgZUQkzG9 — Off Investigation (@Offinvestigatio) November 4, 2024 Per questi manifestanti, il messaggio è chiaro: ladeve essere cancellata. La hallFFF era adornata con bandieree cartelli, alcuni dei quali recitavano “No allaallo Stade de France” mentre altri proclamavano “Champions League del Genocidio” e “FFF, Bandire”.