Scuolalink.it - Concorso Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per categorie protette: assunzione di 74 assistenti

L’e deiha avviato un nuovorivolto esclusivamente ai soggetti appartenenti alle. L’obiettivo è reclutare 74amministrativi tributari da inserire con contratto a tempo pieno e indeterminato. Le posizioni aperte riguardano diverse sedi territoriali, offrendo un’importante opportunità di lavoro stabile e qualificato. Requisiti per partecipare alPer candidarsi al, è necessario soddisfare alcuni requisiti specifici. Oltre alla maggiore età e all’idoneità fisica per le mansioni previste, compatibilmente con la disabilità posseduta, i candidati devono appartenere allesecondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) ed d) della legge 12 marzo 1999, n. 68.