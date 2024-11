Lapresse.it - Ascolti Tv ieri 3 novembre: Affari Tuoi al 27%, cala Report – Le Pagelle

Lee i dati deglitv di, domenica 32024:– VOTO 8 Dopo la pausa del sabato sera per fare posto a Ballando con le stelle,con Stefano De Martino torna in fascia access con una media super: 5.494.000 spettatori e 27% di share. L’EREDITA’ – VOTO 7.5 Partenza sprint per Marco Liorni con la sua L’Eredità su Rai1: 4.041.000 spettatori pari al 22.8%. Stacca nettamente il competitor La Ruota della Fortuna su Canale5: 3.143.000 spettatori (18.1%). AMICI DI MARIA DE FILIPPI – VOTO 7.5 Amici di Maria De Filippi raggiunge una media di 3.034.000 spettatori pari al 24.8%. Una settimana fa con l’ospitata di Amadeus aveva registrato 3.010.000 spettatori pari al 24.9%. LINEA VERDE – VOTO 7 Linea Verde su Rai1 ha interessa una media di 2.585.000 spettatori con il 22.2% L’ARCA DI NOE’ – VOTO 6.