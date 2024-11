La storia di Edoardo Almagià l’antiquario dei tesori trafugati nel mirino della procura di Manhattan | Contro di me solo falsità

Leggi tutto su Open.online

Ladistrettuale diha emesso un mandato di arresto nei confronti dell’italo-americano, mercante di antichità, laureato a Princeton, oggi residente in Italia. È accusato di aver trafficato, tra l’Italia e gli Stati Uniti, migliaia di reperti archeologici per un valore di milioni di dollari. Era dagli anni ’90, scrive la Repubblica, che la magistratura americana e i carabinieri del Nucleo tutela del patrimonio italiano cercavano di incastrare, ma tutte le indagine erano finite in prescrizione. Dal 2018 ad oggi sono state recuperate 221 antichità per un valore di quasi 6 milioni di dollari dal Cleveland Museum of Art, dal J. Paul Getty Museum, dal Fordham Museum of Greek, Roman and Etruscan Art, dal Museum of Fine Arts di Boston, dal museo d’arte dell’Università di Princeton e da altre istituzioni.