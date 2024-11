Bergamonews.it - Il Volley Bergamo 1991 sblocca il conto casalingo: 3-1 in rimonta su Vallefoglia

Leggi tutto su Bergamonews.it

Treviglio. Non c’è tre senza quattro, ma in casa c’è più gusto. Ilriscatta la sconfitta contro Talmassons di due settimane fandosi anche in casa di fronte al proprio pubblico e battendo 3-1, portandosi a quota 12 punti in una classifica che vede le rossoblù sempre più in alto e ben indirizzate verso la salvezza, obiettivo dichiarato e da raggiungere il prima possibile. La partenza di match è a rilento: dopo un ottimo approccio,prende le misure e vola sul 4-11. Uno strappo chenon riesce più a ricucire, anche per colpa di qualche errore di troppo in battuta e ricezione, come ben dimostra il 17-25 finale. Anche l’inizio del secondo set è a inseguire, almeno fino a quando c’è l’impatto sull’8 pari e poi il vantaggio immediato.