Movieplayer.it - Grande Fratello, la confessione piccante di Giglio: "Yulia ed io mangiamo, beviamo e scop*amo”

Dopo Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo altri due concorrenti hanno consumato il loro rapporto davanti alle telecamere della casa più spiata d'Italia. Ilsi sta trasformando sempre più in un'alcova, dove gli inquilini sembrano dare sempre meno importanza alle telecamere per lasciarsi andare alle passioni, vere o costruite, con l'intento di generare dinamiche interessanti in un programma che sembra mostrare segni di stanchezza creativa. Un esempio di questo nuovo corso sono le dichiarazioni fatte dasul suo rapporto con. Iltra passioni e confidenze: Ai Lumina Studios, fin dai primi giorni, è emerso un lento avvicinamento traNaomi Bruschi e Lucali, detto "", nonostante la ragazza indossasse un anello di fidanzamento da 50mila euro,