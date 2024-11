Quotidiano.net - È in corso a Gaza la peggiore offensiva militare dall’inizio della guerra: 18 morti in poche ore. L’Idf sta per attaccare il Libano orientale

Roma, 3 novembre 2024 - Ordinata l’evacuazione di palazzi nel, le “forze di difesa israeliane prenderanno di mira a breve la zona di Baalbek e Douris”. È la risposta delai 10 razzi libanesi lanciati questa mattina tra la baia di Haifa e la Galilea, in Israele. Migliaia di iraniani stanno manifestando all’ambasciata Usa a Teheran per il 45esimo anniversariopresa degli ostaggi nell'ambasciata degli Stati Uniti nel 1979. Gli slogan: “A morte Israele e l’America” Non si fermano i bombardamenti nemmeno nella Striscia di, sono almeno 18 i palestinesineldelle ultime ore. Il nordStriscia si trova ad affrontare ladall'inizio, nella quale, secondo fonti mediche, sono giàcirca 1.400 abitanti di. Ultime notizie in diretta