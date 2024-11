Dilei.it - Castello della Rotta, la storia del maniero più infestato d’Italia

Ilè avvolto da un’aura sinistra, considerato da molti ilpiù. A pochi chilometri da Moncalieri, a due passi da Torino, sorge unche sembra portare il peso di secoli di tragedie e ombre. Costruito nel IV secolo come postazione di difesa, ilè più di un’antica residenza fortificata; è un luogo dove si intreccianoe leggende di passioni proibite, vendette feroci e presenze inquietanti che hanno alimentato la sua fama dipiù. Tra guerre e sconfitte: ile il significato del suo nome Edificato per proteggere il ponte sul torrente Banna, strategico per i commerci romani, ilporta un nome che già anticipa il suo destino di luogo di scontro e sconfitta.