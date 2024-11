.com - Basket B nazionale / La Ristopro domina Latina 88-58 e torna a vincere

Dopo due sconfitte, la squadra di Niccolai reagisce con un monologo sulla Benacquista: il tour de force di novembre inizia nel modo migliore, mercoledì altro scontro diretto a Caserta CERRETO D’ESI, 3 novembre 2024 – Lacontro la Benacquistaal successo dopo le sconfitte subite con Cassino e Pielle Livorno. La squadra di Andrea Niccolai non ha esitazioni e fornisce una prova convincente, sebbenesia apparsa perfino troppo tenera. Il merito per Fabriano, sempre senza gli infortunati Pisano e Da Rin, è stato quello di aggredire la partita a partire dal primo quarto per poi prendere il largo a fine secondo quarto e chiudere i conti nel corso del terzo.