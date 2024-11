Calciomercato.it - Ansia Inzaghi: scatta l’allarme prima di Champions e Napoli

per Simonee l’Interdi. Problemi fisici per un titolarissimo nerazzurro Il Var salva l’Inter. I nerazzurri vincono di misura contro il Venezia con il brivido finale. Nell’ultima azione del match, infatti, è stato annullato dal Var il gol del pareggio di Sverko. Simonein casa Inter: titolarissimo fuori a causa di un problema fisico accusato contro il Venezia (Foto LaPresse) – Calciomercato.itDecide Lautaro Martinez che dopo Empoli si sblocca anche a San Siro. L’unica nota negativa per Simone, in vista diLeague e, è il cambio forzato di Alessandro Bastoni. Durante la ripresa contro il Venezia, infatti, il difensore nerazzurro è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema alla gamba.