Accoltella il padre e ferisce la sorella: dramma familiare a Milano

Un grave episodio di violenzaha sconvoltonella notte scorsa. In via Filippino Lippi, poco prima delle 3, un trentenne italiano ha aggredito ildi 76 anni,ndolo sul pianerottolo di casa. Ladell’aggressore, una donna di 40 anni, è intervenuta nel tentativo di difendere l’anziano, ma è stata anch’essa ferita. Fermato l’aggressore in stato confusionale La mattina successiva, i carabinieri hanno rintracciato il trentenne in via Ravizza, dove vagava in stato confusionale. L’uomo, che secondo le prime ricostruzioni soffrirebbe di problemi psichici, è stato posto in stato di fermo con l’accusa di tentato omicidio e verrà trasferito al carcere di San Vittore nelle prossime ore.