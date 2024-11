Real Madrid-Milan come vederla in tv? Canale data e orario Champions League 2024 2025

Leggi tutto su Sportface.it

Alle 21:00 di oggi, martedì 5 novembre ilfarà visita alin occasione della quarta giornata della fase campionato di. Al Bernabeu i Blancos vogliono vincere e convincere in unache li vede fin qui a quota sei punti con le vittorie su Dortmund e Stoccarda, guastate dal ko col Lille. In più c’è la motivazione per quanto successo a Parigi: il boicottaggio per la mancata assegnazione del Pallone d’oro a Vinicius ha fatto discutere e ora il brasiliano vuole dimostrare di essere il migliore al mondo. Da valutare le scelte di formazione di Paulo Fonseca che potrebbe rilanciare dal primo minuto Rafa Leao per l’occasione. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva sui canali Sky Sport, oltre che in streaming su Sky Go e NOW. Sportface.