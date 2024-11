Sport.quotidiano.net - Misano-Cervia è il clou

Nemmeno il tempo di rifiatare che, subito, si torna in campo. Domani pomeriggio, alle 14.30, il campionato di Promozione manda in scena le gare dell’undicesima giornata. È la terza gara in 8 giorni e, qualche scoria, potrebbe finire negli ingranaggi, soprattutto delle squadre con la panchina corta. Il matchdi giornata è quello in programma al ‘Santamonica’ di, dove arriva ilUnited. Entrambe le contendenti sono reduci da un pareggio che ha impedito reciprocamente di conquistare la prima posizione. I padroni di casa si sono fatti raggiungere sull’1-1 in trasferta dal Fratta Terme. La squadra di Davide Montanari è stata invece fermata 2-2 a Castel Bolognese, dove vinceva 2-0 (29’ Barducci e 36’ Brando).