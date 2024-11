Liberoquotidiano.it - Ecco chi vuole morto Kim Jong-un, senza precedenti in Corea del Nord: la foto che spiega tutto

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

Kim-un teme il peggio per la sua incolumità. Il dittatore dellasarebbe infatti preoccupato per un eventuale attentato da parte dei suoi stessi soldati. Non a caso, stando alle informazioni diffuse dall'intelligence sudna, teste di cuoio in divisa scura tengono sotto mira i soldati che si esercitano al tiro sotto lo sguardo di Kim. A dimostrarlo alcune. Nelle immagini pubblicate sulla stampaista il 13 settembre, i soldati sono allineati a terra, indossano la mimetica della fanteria d'assalto e imbracciano fucili d'assalto Ak di fabbricazione autarchica. Poi la presulla piazzola di tiro di altri uomini, anche loro in divisa. Il loro atteggiamento fa pensare che siano pronti a intervenire se a qualcuno di loro venisse in mente di rivolgere improvvisamente l'arma contro Kim.