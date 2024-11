Ilgiorno.it - Da Besana all’Olimpo del karate. Ilenia, la veterana in cintura nera

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024) Dalla verde Brianzadel. Torna reduce da un trionfo l’atleta besaneseLaico, con al collo la medaglia d’argento appena conquistata al campionato mondiale promosso dall’Internationalunion (Iku) in Argentina, nella categoria veterani (over 50). Un podio che significa molto. Dimostra che la dedizione, l’umiltà e la passione danno sempre in cambio qualcosa di grandioso. E pure che non c’è un’età per poter brillare, e che le donne non meno degli uomini sanno entusiasmare negli sport di lotta. Lei ormai ha abituato a grandi risultati dopo gli argenti al Mondiale 2022 in Italia (a Caorle) e all’Europeo dell’anno scorso in Slovenia. "Partecipare ancora ai Mondiali è stata un’emozione indescrivibile e salire di nuovo sul podio un motivo di grande soddisfazione – commenta la campionessa –.