Catanzaro ricorda l'impegno civico di Francesco De Venuto in un commovente tributo

Facebook WhatsApp Twitter Un evento significativo si è svolto aper onorare la memoria diDe, attivista noto per il suo costante sostegno ai più vulnerabili e per la sua dedizione alla legalità. Scomparso nel settembre scorso, Deha lasciato un’impronta profonda nel cuore della comunità, e l’incontro promosso da “Libera” ha riunito numerosi cittadini e rappresentanti delle istituzioni perrlo e celebrare il suo operato. Una partecipazione calorosa La Sala concerti del Comune è stata teatro di una cerimonia particolarmente sentita, alla quale hanno preso parte non solo amici e conoscenti, ma anche figure istituzionali, inclusi il sindaco Nicola Fiorita e il presidente del Consiglio comunale Gianmichele Bosco.