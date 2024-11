Ilrestodelcarlino.it - "Berco, trattativa ancora in salita. L’azienda ritiri subito i licenziamenti"

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Nessun passo indietro da parte del. La procedura di licenziamento per 480 lavoratori delladi Copparo resterà aperta, così come la disdetta del contratto aziendale scattata dalla giornata di ieri. È stata questa la risposta dei vertici aziendali alla richiesta di ritiro della procedura, avanzata al Tavolo regionale dello scorso 25 ottobre, dalle organizzazioni sindacali, dall’assessore regionale Vincenzo Colla, dal sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni e dal presidente della provincia di Ferrara Daniele Garuti, giunta nel tardo pomeriggio di giovedì. Non appena ricevuta la comunicazione, le segreterie provinciali di Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm e Rsu hanno annunciato il prosieguo della mobilitazione, con sciopero e presidio dinanzi ai cancelli dello stabilimento di via I Maggio.